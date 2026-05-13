Самолет закружил над российским селом из-за атак БПЛА

Самолет авиакомпании «Победа» закружил над селом из-за атак БПЛА на Пулково

Самолет авиакомпании «Победа» закружил над селом Паша из-за атак БПЛА на аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Санкт-Петербург».

Уточняется, что борт летит из Москвы. По имеющимся данным, самолет уже заходит на третий круг над российским селом. Причиной стало закрытие Пулково.

Из-за ограничений в воздушной гавани Санкт-Петербурга задержки уже 22 рейсов наблюдаются в аэропорту Калининграда Храброво, что следует из информации на онлайн-табло. 10 рейсов опаздывают на вылет, еще 12 — на прилет.

Ранее стало известно, что аэропорт Санкт-Петербурга Пулково временно прекратил работу. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, объяснили в Росавиации.

