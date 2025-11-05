Россия
Юрист оценил законность двойного штрафа за одно нарушение ПДД

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Законность двойного штрафа за одно нарушение правил дорожного движения (ПДД) зависит от некоторых обстоятельств. Такую оценку в интервью агентству «Прайм» дал ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.

В сентябре Верховный суд РФ разрешил привлекать нарушителей ПДД дважды за превышение скорости, зафиксированное двумя камерами фиксации. Юрист отметил, что камеры должны располагаться друг от друга на расстоянии не ближе одного километра в населенных пунктах и пяти километров за их пределами. Исключением являются аварийно-опасные участки дорог. В ином случае законность такого решения может вызывать вопросы.

«Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушения. Если суды изучили допустимость доказательств и убедились, что нарушений в их сборе не допущено, то решение обосновано. Если камеры были установлены с нарушениями, то их показания являются недопустимыми», — отметил Мацала.

Ранее юрист Валентина Бачурина предостерегла водителей от настройки навигатора во время движения. «Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД», — подчеркнула она.

