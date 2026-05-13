Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:35, 13 мая 2026Культура

Стало известно о разладе с женой спевшего для Ким Чен Ына российского певца перед смертью

Отец певца Кунгурова заявил, что накануне гибели артист был в разладе с женой
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Накануне гибели российский оперный певец Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, спевший для Ким Чен Ына песню «Очи черные», — был в разладе с женой Ириной. Об этом RT заявил отец артиста Виктор.

По его словам, супруги несколько месяцев не жили вместе и жена намеревалась забрать у Евгения детей.

Когда родился сын, она постоянно говорила: «Я у тебя детей заберу, они будут на моей фамилии»

Виктор Кунгуровотец певца Евгения Кунгурова

Кунгуров-старший отметил, что после гибели Евгения вдова прекратила общение с его родственниками, дала детям фамилию первого мужа и не позволяет видеться с внуками.

40-летнего солиста Калининградского музыкального театра нашли 8 апреля 2024 года под окнами дома на Зоологической улице в Москве. Первоначально следствие сочло произошедшее суицидом. Однако в апреле 2026 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Орбан пожелал либералам не растратить достижения 16 лет его правления

    Google представила ноутбук на Android

    Способность ВСУ отражать одновременную атаку большого числа беспилотников оценили

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok