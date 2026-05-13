Стало известно о разладе с женой спевшего для Ким Чен Ына российского певца перед смертью

Накануне гибели российский оперный певец Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, спевший для Ким Чен Ына песню «Очи черные», — был в разладе с женой Ириной. Об этом RT заявил отец артиста Виктор.

По его словам, супруги несколько месяцев не жили вместе и жена намеревалась забрать у Евгения детей.

Когда родился сын, она постоянно говорила: «Я у тебя детей заберу, они будут на моей фамилии» Виктор Кунгуров отец певца Евгения Кунгурова

Кунгуров-старший отметил, что после гибели Евгения вдова прекратила общение с его родственниками, дала детям фамилию первого мужа и не позволяет видеться с внуками.

40-летнего солиста Калининградского музыкального театра нашли 8 апреля 2024 года под окнами дома на Зоологической улице в Москве. Первоначально следствие сочло произошедшее суицидом. Однако в апреле 2026 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело.