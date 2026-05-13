Запуск Cargo Dragon к МКС перенесли

НАСА: Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за непогоды

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесли на сутки из-за непогоды. Об этом сообщает НАСА.

В настоящее время миссию Commercial Resupply Service 34 (CRS-34) планируется запустить 14 мая в 01:50 по московскому времени.

Ранее НАСА сообщило, что очередной грузовой корабль Cargo Dragon (миссии CRS-34) планируется запустить к МКС 13 мая.

На станцию корабль доставит около трех тонн грузов. На околоземной орбите в составе МКС данный Cargo Dragon пробудет до середины июля, после чего вернется на Землю.