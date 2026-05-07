Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:21, 7 мая 2026Наука и техника

НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

НАСА запустит очередной корабль Dragon к МКС 12 мая
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Reuters

Очередной грузовой корабль Dragon миссии Commercial Resupply Services 34 (CRS-34) планируется запустить к Международной космической станции (МКС) 12 мая. Об этом сообщает НАСА.

Если запуск пройдет в намеченный срок, стыковка Dragon с модулем Harmony американского сегмента МКС состоится 14 мая. На станцию корабль доставит около трех тонн грузов.

На околоземной орбите в составе МКС данный Dragon пробудет до середины июля, после чего вернется на Землю.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В апреле НАСА сообщило, что корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Сергеем Тетерятниковым запустят к МКС не ранее середины сентября.

В феврале российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял на видео отстыковку грузового корабля Dragon от МКС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать Петербург через Латвию

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом денег

    «Волки» и «единороги» вышли на российский рынок труда

    Россия прокомментировала решение Китая блокировать американские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok