Наука и техника
10:52, 27 февраля 2026Наука и техника

Отстыковку Dragon от МКС засняли на видео

Космонавт Кудь-Сверчков заснял на видео отстыковку корабля Dragon от МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял на видео отстыковку грузового корабля Dragon от Международной космической станции (МКС). Соответствующий ролик опубликовало ТАСС.

Отстыковка корабля от станции была проведена в четверг, 26 февраля, в 20:05 по московскому времени. На МКС данный Dragon в рамках миссии Commercial Resupply Services (CRS-33) находился с 25 августа.

Ранее НАСА сообщило, что Dragon отправится на Землю 26 февраля.

На борту корабля находятся образцы материалов и пробы, принимавшие участие в разнообразных научных экспериментах. В частности, в рамках эксперимента Euro Material Ageing изучалась деградация материалов в условиях радиации, а опыт Stellar Stem Cells Mission 2 позволил ученым лучше понять влияние микрогравитации на рост стволовых клеток.

