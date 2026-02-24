Реклама

Наука и техника
09:29, 24 февраля 2026Наука и техника

Стала известна дата отстыковки Dragon от МКС

НАСА: Грузовой корабль Dragon отстыкуется от МКС и вернется на Землю 26 февраля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Грузовой корабль Dragon отстыкуется от Международной космической станции (МКС) и вернется на Землю 26 февраля. Об этом сообщает НАСА.

На борту корабля будут находиться образцы материалов и пробы, принимавшие участие в разнообразных научных экспериментах. В частности, в рамках эксперимента Euro Material Ageing изучалась деградация материалов в условиях радиации, а опыт Stellar Stem Cells Mission 2 позволил ученым лучше понять влияние микрогравитации на рост стволовых клеток.

К МКС данный Dragon в рамках миссии Commercial Resupply Services (CRS-33) отправился 25 августа.

Ранее глава НАСА Джаред Айзекман нашел виновных в провале последней миссии пилотируемого космического корабля Starliner, обвинив в случившемся прежнее руководство агентства.

