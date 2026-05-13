13:47, 13 мая 2026Россия

В Кремле сделали заявление после испытаний «способной ударить куда угодно» ракеты «Сармат»

Песков: Пуск «Сармата» стал важным событием для безопасности РФ на годы вперед
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» стали важным событием для безопасности России на годы вперед. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал очень высокую оценку состоявшемуся пуску ракетного комплекса.

12 мая Россия провела успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая «способна облететь всю Землю и ударить куда угодно». Дальность ее применения может достигать более 35 тысяч километров.

Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ракете «Сармат» нет равных, а прошедшие испытания показали, что ядерный щит России совершенствуется. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал пуск ракеты исключающим ультиматумы политическим ходом.

