В России испытания ракетного комплекса «Сармат» назвали исключающим ультиматумы ходом

Слуцкий: Испытание ракетного комплекса «Сармат» исключает ультиматумы в адрес РФ

В России испытания ракетного комплекса «Сармат», который способен облететь Землю и ударить куда угодно, назвали исключающим ультиматумы политическим ходом. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Со стороны России это новый ход на геополитической "доске", исключающий выдвижение каких-либо ультиматумов со стороны всех тех, кто так хотел увидеть "стратегическое поражение" нашей страны», — обозначил парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что такие разработки, как «Сармат», «Орешник» и «Посейдон», не только выводят Россию в лидеры в сфере ракетных технологий и современных вооружений, но и вносят вклад в стратегическую стабильность и глобальное равновесие.

Ранее стало известно, что Россия провела успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Дальность ее применения может достигать более 35 тысяч километров.