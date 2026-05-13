Володин сделал заявление о ракете «Сармат» и ядерном щите России

13:14, 13 мая 2026Россия

Володин: Ядерный щит России совершенствуется, а ракете «Сармат» нет равных
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Ядерный щит России совершенствуется, а ракете «Сармат» нет равных. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Этой ракете нет равных. Вчерашние испытания показали, что наш ядерный щит совершенствуется», — обозначил Володин.

Парламентарий обратился к создателям ракеты, выразив благодарность ученым, конструкторам, инженерам и военным за их вклад в повышение обороноспособности России. «Благодаря таким людям, нашему президенту мы сегодня чувствуем себя в безопасности», — заключил он.

Ранее стало известно, что Россия провела успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая «способна облететь всю Землю и ударить куда угодно». Дальность ее применения может достигать более 35 тысяч километров.

