В Кремле высказались о реакции США на испытания «Сармата»

Песков: Мы не слышали официальной реакции США на испытания «Сармата»

Российская сторона пока не получила какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на испытания ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Москва уведомила США и другие страны об испытаниях ракетного комплекса «Сармат».

12 мая стало известно, что Россия провела успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая «способна облететь всю Землю и ударить куда угодно». Дальность ее применения может достигать более 35 тысяч километров.