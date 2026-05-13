13:48, 13 мая 2026Мир

В Кремле высказались о реакции США на испытания «Сармата»

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Российская сторона пока не получила какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на испытания ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Москва уведомила США и другие страны об испытаниях ракетного комплекса «Сармат».

12 мая стало известно, что Россия провела успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая «способна облететь всю Землю и ударить куда угодно». Дальность ее применения может достигать более 35 тысяч километров.

