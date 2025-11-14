Россия
17:37, 14 ноября 2025Россия

В России полностью ослепшему ветерану «Вагнера» отказали в выплатах

В Волгоградской области ослепшему ветерану «Вагнера» отказали в выплатах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Волгоградской области ослепшему ветерану «Вагнера» отказали в выплатах. Об этом сообщает сетевое издание «Высота 102» по ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Россиянин получил тяжелые увечья в ходе боевых действий в зоне спецоперации. В августе 2024 года он получил удостоверение ветерана боевых действий. Однако когда мужчина обратился за получением льгот, ему был дан отказ из-за статуса добровольца, который на то время имели все бойцы ЧВК.

Добиться справедливости ветерану удалось только в суде. Отказ в предоставлении выплат был признан незаконным.

Ранее в ХМАО бежавшей из зоны боевых действий вдове бойца СВО отказали в выплате «гробовых». На помощь женщине и ее детям пришли органы прокуратуры. Они добились предоставления ей выплаты в три миллиона рублей. Для этого вопрос с выделением семье денег потребовалось решить в суде.

