В России бежавшей из зоны боевых действий вдове бойца СВО отказали в выплате «гробовых»

В ХМАО вдове бойца СВО отказали в выплатах, права женщины остояла прокуратура

В ХМАО вдове бойца СВО отказали в выплатах. Об этом сообщает SiTV.RU.

Женщина и двое ее детей переехала в Сургут около двух лет назад из Луганской народной республики — региона, на территории которого тогда велись активные боевые действия. Через некоторое время россиянка узнала о смерти мужа. При этом в получении «гробовых» ей отказали из-за отсутствия прописки в ХМАО.

На помощь женщине и ее детям пришли органы прокуратуры. Они добились предоставления ей выплаты в три миллиона рублей. Для этого потребовалось решить вопрос с выделением семье денег в суде.

Ранее в Оренбургской области ставшему инвалидом участнику СВО отказали в выплатах. Это произошло потому, что мужчина официально не числился военнослужащим — вероятно, он проходил службу в одном из добровольческих подразделений. Отстоять свои права солдату удалось только в суде.