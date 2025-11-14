Россия
В России заметили опасное последствие проблем в диалоге с США

Депутат Чепа: Проблемы в диалоге с США угрожают мирному развитию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Несмотря на заметное улучшение отношений России и США с приходом новой администрации, полноценный диалог восстановить еще не удалось, что ставит под угрозу разоружение и мирное развитие, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«На протяжении нескольких лет мы наблюдали, как наши отношения с Вашингтоном опускались на абсолютное дно. И, если исходить из этого, то сейчас отношения восстанавливаются и развиваются достаточно динамично, — заметил Чепа. — Тем не менее достигнутый результат не устраивает ни нас, ни их».

Он объяснил, что за время разрыва отношений страны вышли из всех совместных договоров, что чревато угрозой развитию разоружения и мирному развитию двух стран. Депутат отметил позитивные шаги обеих сторон к нормализации диалога, но указал на заметное сопротивление, с которым приходится сталкиваться на этом пути.

«Всем хочется, чтобы отношения восстановились быстрее. Но мы понимаем, что США — член НАТО, и партнеры страны по альянсу пытаются всячески торпедировать диалог между нашими странами. Будем надеяться, что постепенное продвижение к урегулированию все же будет, несмотря на сопротивление, в том числе внутри США», — заключил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российско-американский диалог идет не так быстро, как бы Москве того хотелось. Она добавила, что российская сторона готова к проведению саммита с участием американских представителей в Будапеште.

