Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

Захарова: Диалог России и США, к сожалению, идет не так быстро, как хотелось бы

Российско-американский диалог идет не так быстро, как бы Москве того хотелось. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Что касается состояния наших отношений с США, то раздражителей, доставшихся нам в наследство от предыдущей администрации​​​, накопилось немало. С приходом новой администрации мы ощутили существенное желание или готовность возобновить этот диалог со стороны Вашингтона. Он идет. Конечно, не так быстро, к сожалению, как хотелось бы», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что российская сторона готова к проведению саммита с участием американских представителей в Будапеште. Она подчеркнула, что такая встреча «должна быть очень хорошо подготовлена».

По ее словам, контакты между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Марко Рубио «будут продолжены, если возникнет такая необходимость».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ведется подготовка к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.