Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 14 ноября 2025Мир

Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

Захарова: Диалог России и США, к сожалению, идет не так быстро, как хотелось бы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Российско-американский диалог идет не так быстро, как бы Москве того хотелось. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Что касается состояния наших отношений с США, то раздражителей, доставшихся нам в наследство от предыдущей администрации​​​, накопилось немало. С приходом новой администрации мы ощутили существенное желание или готовность возобновить этот диалог со стороны Вашингтона. Он идет. Конечно, не так быстро, к сожалению, как хотелось бы», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что российская сторона готова к проведению саммита с участием американских представителей в Будапеште. Она подчеркнула, что такая встреча «должна быть очень хорошо подготовлена».

По ее словам, контакты между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Марко Рубио «будут продолжены, если возникнет такая необходимость».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ведется подготовка к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Грузовик с оружием перехватили на въезде в российскую колонию. Несколько лет назад там произошел бунт

    Российский подросток совершил теракт на железной дороге

    На северо-востоке Украины раздались мощные взрывы

    Серов отреагировал на судебный иск из-за детей

    Оценены шансы российского новичка клуба НБА набрать 20 очков в одном матче

    Военкор оценил слова Ермака в защиту Зеленского фразой «это наш сукин сын»

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости