14:30, 14 ноября 2025

В Венгрии сделали заявление о подготовке саммита Путина и Трампа

Ковач: Орбан сообщил о подготовке к саммиту России и США в Будапеште
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ведется подготовка к российско-американскому саммиту в Будапеште. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает портал About Hungary.

«Орбан сообщил о подготовке к крупному мирному саммиту в Будапеште, отметив уникальный дипломатический статус Венгрии как единственной страны-участницы Европейского союза, которая поддерживает диалог с Кремлем», — передал Ковач слова венгерского премьера.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт по-прежнему готов принять у себя мирный саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

13 ноября помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что проведение саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште еще может произойти. При этом он не стал называть возможные сроки встречи российских и американских представителей в Венгрии.

