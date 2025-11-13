Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:19, 13 ноября 2025Мир

В Европе заявили о создании альянса за мир на Украине

Сийярто: В ЕС формируется альянс за мир на Украине и против миграции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) формируется альянс за мир на Украине и против миграции. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Формируется альянс европейских политиков, выступающих против войны и массовой миграции, ключевым членом которого является Болгария», — отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его встреча с президентом Болгарии Руменом Радевым позволила укрепить общие позиции по этим темам. В частности, Болгария и Венгрия договорились поддерживать мирные инициативы. Сийярто добавил, что Будапешт по-прежнему готов принять у себя мирный саммит.

Ранее венгерский министр иностранных дел призвал прекратить финансировать Украину из-за коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости