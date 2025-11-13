В Европе заявили о создании альянса за мир на Украине

Сийярто: В ЕС формируется альянс за мир на Украине и против миграции

В Европейском союзе (ЕС) формируется альянс за мир на Украине и против миграции. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Формируется альянс европейских политиков, выступающих против войны и массовой миграции, ключевым членом которого является Болгария», — отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его встреча с президентом Болгарии Руменом Радевым позволила укрепить общие позиции по этим темам. В частности, Болгария и Венгрия договорились поддерживать мирные инициативы. Сийярто добавил, что Будапешт по-прежнему готов принять у себя мирный саммит.

Ранее венгерский министр иностранных дел призвал прекратить финансировать Украину из-за коррупции.

