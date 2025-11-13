Глава МИД Венгрии Сийярто призвал прекратить финансировать Киев из-за коррупции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз (ЕС) прекратить финансировать Киев из-за коррупции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«На протяжении многих лет функционирование украинского государства финансировалось за счет средств европейских граждан. Между тем коррупция на Украине вышла из-под контроля, поэтому неудивительно, что никто никогда не видел четкого отчета о том, как на самом деле расходовались деньги ЕС», — говорится в публикации.

Сийярто возмутился, что при этом Брюссель планирует передать еще больше денег украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чье окружение уличили коррупции.

Министр призвал «положить конец этому безумию» и прекратить отправлять Киеву деньги европейских граждан.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз исчерпал средства на поддержку Украины за счет принятой в 2024 году программы, использующей доходы от замороженных российских активов. По его словам, денег на дальнейшее спонсирование Киева в рамках этого механизма нет.