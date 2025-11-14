Мир
02:39, 14 ноября 2025Мир

В Северной Корее назвали необходимым один вид оружия

В Северной Корее заявили о необходимости ядерного оружия в текущей обстановке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Власти Северной Кореи в ответ на требование G7 («Большой семерки») о полной денуклеаризации заявили о необходимости ядерного оружия в нынешней геополитической обстановке. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Нынешний статус КНДР не изменяется по внешнему риторическому настоянию», — сказано в заявлении главы МИД КНДР Чвэ Сон Хи.

Также утверждается, что в текущей суровой геополитической обстановке обладание ядерным оружием является самым точным выбором для сдерживания опасных государств.

Помимо этого, в заявлении говорится, что требования G7 игнорируют конституцию КНДР и ее суверенный выбор.

В конце октября в Южной Корее провели экстренное заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Специалисты обсудили ситуацию с безопасностью и ответные меры.\

В сентябре этого года в Северной Корее на параде в Пхеньяне показали «секретное оружие» Ким Чен Ына — межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20».

