В Южной Корее прошло экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Южной Корее провели экстренное заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Специалисты обсудили ситуацию с безопасностью и ответные меры, сообщила президентская администрация, пишет РИА Новости.

Также сообщается, что на совещании стороны обменялись информацией о ситуации в сфере безопасности в связи ракетными пусками со стороны Северной Кореи.

Как утверждается, управление в режиме реального времени отслеживало ситуацию с запуском ракет, докладывало президенту Южной Кореи и внимательно наблюдало за развитием событий.

До этого сообщалось, что Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как уточнялось, этот запуск стал первым с тех пор, как правительство президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна вступило в должность в июне.

В сентябре в Северной Корее на параде в Пхеньяне показали «секретное оружие» Ким Чен Ына — межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20».

