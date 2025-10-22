Yonhap: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. С таким заявлением выступает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

«Северная Корея выпустила как минимум одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — утверждает СМИ.

Также уточняется, что этот запуск стал первым с тех пор, как правительство президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна вступило в должность в июне.

В начале октября в Северной Корее на параде в Пхеньяне показали «секретное оружие» Ким Чен Ына — межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20». Как утверждается, она способна нанести удар по любой точке США.

До этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), достигающей территории Штатов.