12:48, 11 октября 2025Мир

В Северной Корее показали «секретное оружие» Ким Чен Ына

В Северной Корее показали баллистическую ракету «Хвасон-20»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: KCNA via KNS / AP

В Северной Корее на параде в Пхеньяне показали «секретное оружие» Ким Чен Ына — межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20». Кадры ракеты публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Как уточняется, ракета может нести несколько ядерных боеголовок и бить на расстояние до 15 тысяч километров. Она способна нанести удар по любой точке США.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), достигающей территории США. Он не уточнял, о каком именно оружии может идти речь.

В беседе с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов отмечал, военно-промышленный комплекс Северной Кореи сопоставим с мощностями средней державы. Поэтому под секретным оружием может подразумеваться создание новейших межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-20» или создание атомных подводных лодок.

