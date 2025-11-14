Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:55, 14 ноября 2025Экономика

Владельцы китайских машин пожаловались на появление странных пятен

Shot: Владельцы машин Jaecoo J7 пожаловались на появление странных пятен
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Владельцы Jaecoo J7 пожаловались на появление странных пятен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам обладателей китайских машин, на их капотах возникает странный налет. Следы на кузове появляются спустя несколько недель после начала использования автомобиля.

В официальных дилерских центрах утверждают, что так могут проявиться следы от остатков клея и упаковочной пленки. Исправить проблему можно «сушкой» ультрафиолетом и дополнительной полировкой. Однако на вопрос, почему у некоторых владельцев следы появляются не сразу, ответить не смогли.

Ранее владелец Changan пожаловался, что ему пришлось серьезно раскошелиться на техническое обслуживание после обнаружения серьезных дефектов. Главной проблемой, с которой он столкнулся, стало низкое качество установленных на автомобиле комплектующих. Ему потребовалось вложить значительную сумму в ремонт машины после выявленных проблем в колесных и тормозных дисках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    Военкор рассказал о формировании нового котла вокруг ВСУ

    Лидера действовавшей с 90-х ОПГ задержали на крыльце российского суда

    В Госдуме объяснили законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Официальный курс евро поднялся выше 95 рублей

    В казну России перешли миллиардные активы действовавшей с 90-х годов ОПГ

    Пассажирам парома в Европе включили жесткое порно в присутствии детей

    Букмекерский рынок перестал расти

    Мужчина обучил собаку-ябеду распознавать высокий уровень сахара у его матери

    «Алмаз-Антей» рассказал о модернизации экспортных систем ПВО по опыту СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости