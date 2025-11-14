Интернет и СМИ
Галкин оказался под угрозой тюрьмы в Израиле

Mash: Власти Израиля проверят комика Галкина, накрывшего флаг страны украинским
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Израиля проверят известного российского юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по подозрению в том, что он осквернил государственный флаг во время одного из концертов. О том, что комик оказался под угрозой тюрьмы или штрафа, сообщает Mash в Telegram.

Уточнялось, что речь идет о концерте в городе Петах-Тиква, который состоялся в начале ноября. В конце своего выступления комик со сцены произнес несколько фраз на украинском языке, взял у зрителей из зала флаг страны и накрыл им израильский флаг, лежавший на стоявшем рядом столе.

По данным Mash, израильских общественников возмутил жест юмориста. Издание отметило, что они обратились в министерство иностранных дел и министерство национальной безопасности Израиля с просьбой проверить Галкина на оскорбление национального символа.

Mash подчеркнул, что за подобное нарушение в Израиле предусмотрено тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до 15 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Ранее стало известно, что Галкин погасил долг по налогам в России. Уточнялось, что артист принял меры после того, как в его отношении возбудили исполнительное производство.

    Все новости