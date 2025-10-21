Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:40, 21 октября 2025Интернет и СМИ

Галкин погасил налоговый долг в России

Галкин погасил налоговый долг после возбуждения исполнительного производства
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) погасил налоговый долг в России после возбуждения исполнительного производства. Об этом пишет RT со ссылкой на реестр судебных дел.

Уточняется, что судебные приставы в августе возбудили исполнительное производство в отношении ИП Галкина, которое тот ликвидировал в 2023 году. Через три дня долг был погашен, и дело закрыли.

«Согласно информации в судебном реестре, долг Галкина был связан с взысканием налогов и сборов, включая пени», — говорится в материале. Какую именно сумму заплатил комик, не уточняется.

Ранее стало известно, что Галкин избавился от редчайшего автомобиля Bentley Arnage, которым владел более 20 лет. При этом стоимость госномера проданной юмористом машины оказалась вдвое дороже самого автомобиля.

Перед этим сообщалось, что подписчиков Галкина удивили его украшения. Уточнялось, что комик опубликовал видео, в котором предстал со множеством золотых браслетов, часами бренда Casio, с ожерельем и кольцом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша не гарантирует Путину свободный пролет в Венгрию. Лавров обвинил Варшаву в готовности к терроризму

    Россиянам посоветовали полезный для сердца осенний фрукт

    Москвичей предупредили о погоде в конце недели

    Раскрыт путь снижения риска смерти от хронических заболеваний

    Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность

    ФСИН России прокомментировала состояние «еле ходящего» в СИЗО генерала

    Мамиашвили ответил на слова украинки о неприязни к российским борцам

    Россиянам захотели выдавать бумажные документы на недвижимость

    Доходы бюджета от перевода такси на автомобили Lada подсчитали

    Российский «Торнадо» в зоне СВО попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости