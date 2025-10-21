Галкин погасил налоговый долг в России

Галкин погасил налоговый долг после возбуждения исполнительного производства

Комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) погасил налоговый долг в России после возбуждения исполнительного производства. Об этом пишет RT со ссылкой на реестр судебных дел.

Уточняется, что судебные приставы в августе возбудили исполнительное производство в отношении ИП Галкина, которое тот ликвидировал в 2023 году. Через три дня долг был погашен, и дело закрыли.

«Согласно информации в судебном реестре, долг Галкина был связан с взысканием налогов и сборов, включая пени», — говорится в материале. Какую именно сумму заплатил комик, не уточняется.

Ранее стало известно, что Галкин избавился от редчайшего автомобиля Bentley Arnage, которым владел более 20 лет. При этом стоимость госномера проданной юмористом машины оказалась вдвое дороже самого автомобиля.

Перед этим сообщалось, что подписчиков Галкина удивили его украшения. Уточнялось, что комик опубликовал видео, в котором предстал со множеством золотых браслетов, часами бренда Casio, с ожерельем и кольцом.

