Галкин продал редчайший Bentley. Его номера оказались вдвое дороже люксового авто. Сколько они стоили и что в них особенного?

Госномера проданного Галкиным автомобиля Bentley оценили в 7 млн рублей

Уехавший из России юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) продал свой редкий люксовый автомобиль Bentley Arnage, которым владел более 20 лет. При этом номера оказались дороже самого автомобиля.

Как выяснили журналисты, стоимость номеров, принадлежавших элитному автомобилю, составила семь миллионов рублей. В то же время стоимость автомобиля варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей.

Кроме того, номера содержали «зеркальные» цифры и три буквы «O». В январе была внесена соответствующая пометка «Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств». Спустя два месяца у машины поменялся собственник и госномер.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Стоимость проданной Галкиным Bentley оценили

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов предположил приблизительную стоимость проданной Галкиным Bentley.

По данным популярного сервиса онлайн-объявлений, подержанный автомобиль дороже, так как большую роль играет то, кто именно ездил на данной машине. «Здесь нужно учитывать тот факт, что на этой машине ездили Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева», — пояснил Попов.

Имя прежнего владельца является большой ценностью на рынке коллекционных машин и может прибавить к стоимости лота не меньше полумиллиона рублей, отметил эксперт. «Для коллекционеров эти детали представляют огромный интерес. Так что автомобиль обошелся новому владельцу дороже пяти миллионов рублей», — заключил Попов.

Фото: Rebecca Cook RC / HK / Reuters

В России допустили потерю Максимом Галкиным своего имени

В начале октября сообщалось, что Роспатент получил заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин», зарегистрированного на индивидуальное предпринимательство, которое было ликвидировано по решению собственника. Как отмечалось, если ведомство пойдет навстречу заявителю, эта марка впоследствии может уйти к третьему лицу.

«Это означает, что после аннулирования защиты Галкин лишится исключительных прав на собственное имя», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, основанием для прекращения правовой охраны является ликвидация индивидуального предпринимательства, на которое был зарегистрирован знак. Галкин зарегистрировал товарный знак на свое ИП, которое, по данным Единого реестра юридических лиц, было закрыто 18 января 2023 года по его собственному решению.

Имущество иноагентов предложили передавать на нужды СВО

Певица и актриса театра Вика Цыганова ранее заявила, что иноагентов, большая часть которых покинула страну после начала специальной военной операции (СВО), стоит лишать их привилегий, включая имущество.

Она задалась вопросом о том, почему под «раздачу» до сих пор не попал Максим Галкин, который продал автомобиль Bentley Arnage класса люкс.

«Я далека от передела имущества и от всех этих разговоров. То, что их надо лишать звания, лишать того, что у них было, всех привилегий, это надо делать. Но у нас народ собирает подписи, тем не менее на это все невнимательно обращают внимание», — считает артистка.

Она добавила, что бойцам СВО и их семьям не помешала бы дополнительная помощь. Цыганова напомнила, что протез руки стоит около двух с половиной миллионов рублей, так что конфискованное у иноагентов имущество можно было бы использовать во благо.