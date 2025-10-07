Российская певица поддержала идею передачи имущества иноагентов на нужды СВО

Вика Цыганова выступила за передачу имущества иноагентов на нужды бойцов СВО

Иноагентов, большая часть которых покинула страну после начала специальной военной операции (СВО), стоит лишать их привилегий, включая имущество. Об этом в беседе с «Царьградом» заявила певица и актриса театра Вика Цыганова.

Она задалась вопросом о том, почему под «раздачу» до сих пор не попали Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов), который недавно выставил на продажу свой редкий автомобиль марки Bentley Arnage класса люкс.

«Я далека от передела имущества и от всех этих разговоров. То, что их надо лишать звания, лишать того, что у них было, всех привилегий, это надо делать. Но у нас народ собирает подписи, тем не менее на это все невнимательно обращают внимание», — считает артистка.

Она добавила, что бойцам СВО и их семьям не помешала бы дополнительная помощь. Цыганова напомнила, что протез руки стоит около двух с половиной миллионов рублей, так что конфискованное у иноагентов имущество можно было бы использовать во благо.

Ранее Цыганова раскритиковала россиян за антивоенную песню Монеточки (Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иноагентов) на площади. Она обвинила слушателей в поддержке Украины.