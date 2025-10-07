Российская певица поддержала идею передачи имущества иноагентов на нужды СВО

Иноагентов, большая часть которых покинула страну после начала специальной военной операции (СВО), стоит лишать их привилегий, включая имущество. Об этом в беседе с «Царьградом» заявила певица и актриса театра Вика Цыганова.
Она задалась вопросом о том, почему под «раздачу» до сих пор не попали Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов), который недавно выставил на продажу свой редкий автомобиль марки Bentley Arnage класса люкс.
«Я далека от передела имущества и от всех этих разговоров. То, что их надо лишать звания, лишать того, что у них было, всех привилегий, это надо делать. Но у нас народ собирает подписи, тем не менее на это все невнимательно обращают внимание», — считает артистка.
Она добавила, что бойцам СВО и их семьям не помешала бы дополнительная помощь. Цыганова напомнила, что протез руки стоит около двух с половиной миллионов рублей, так что конфискованное у иноагентов имущество можно было бы использовать во благо.
Ранее Цыганова раскритиковала россиян за антивоенную песню Монеточки (Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иноагентов) на площади. Она обвинила слушателей в поддержке Украины.