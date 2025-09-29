Культура
21:14, 29 сентября 2025Культура

Цыганова обвинила россиян в поддержке Украины из-за песни Монеточки

Певица Цыганова раскритиковала россиян за антивоенную песню Монеточки на площади
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Певица Виктория Цыганова обратила внимание на видео, на котором группа людей поет вместе с уличными музыкантами антивоенную песню певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов). Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Цыганова раскритиковала участников ролика за исполнение песни на Сенной площади в Санкт-Петербурге. В частности, в композиции есть строки: «Ты солдат, и на какой бы ты ни бился войне, прости, я буду на другой стороне». Из этих слов Цыганова сделала вывод, что автору песни «омерзительны российские солдаты».

«Может показаться, что песня о неприятии войны и насилия, но достоверно известно, что беглая певица донатит ВСУ, а неприязнь испытывает только к российским военным», — написала она.

Артистка отметила, что не понимает, как возможна подобная ситуация в центре российского города. «Пока ракеты летят на приграничные территории, в Питере молодежь устраивает антивоенные демонстрации, оскорбляющие военных», — добавила Цыганова.

Ранее стало известно, что Цыганова посоветовала Егору Криду задуматься о спасении души после скандального концерта на московском стадионе «Лужники».

