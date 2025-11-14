Россия
08:32, 14 ноября 2025Россия

Власти рассказали о разрушениях в результате атаки ВСУ на столицу российского региона

Саратовский губернатор Бусаргин сообщил об ударе по гражданской инфраструктуре
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

При ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Саратову повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове», — написал он.

На месте работают все оперативные службы, добавил глава области. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В ночь на 14 ноября ВСУ атаковали территорию России более чем 200 беспилотниками. Больше всего дронов — 66 — перехватили над территорией Краснодарского края. Также 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 45 сбили над Саратовской области, 19 — над Крымом.

