Власти рассказали о разрушениях в результате атаки ВСУ на столицу российского региона

При ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Саратову повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове», — написал он.
На месте работают все оперативные службы, добавил глава области. Информации о пострадавших на данный момент нет.
В ночь на 14 ноября ВСУ атаковали территорию России более чем 200 беспилотниками. Больше всего дронов — 66 — перехватили над территорией Краснодарского края. Также 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 45 сбили над Саратовской области, 19 — над Крымом.