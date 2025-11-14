Власти рассказали о разрушениях в результате атаки ВСУ на столицу российского региона

Саратовский губернатор Бусаргин сообщил об ударе по гражданской инфраструктуре

При ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Саратову повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове», — написал он.

На месте работают все оперативные службы, добавил глава области. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В ночь на 14 ноября ВСУ атаковали территорию России более чем 200 беспилотниками. Больше всего дронов — 66 — перехватили над территорией Краснодарского края. Также 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 45 сбили над Саратовской области, 19 — над Крымом.