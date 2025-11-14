Россия
07:41, 14 ноября 2025Россия

Над регионами России перехватили более двух сотен беспилотников ВСУ за ночь

Минобороны России отчиталось о перехвате 216 украинских БПЛА за ночь
Никита Абрамов
Фото: MOD Russia / Globallookpress

Над регионами России в ночь на 14 ноября перехватили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 66 — перехватили над территорией Краснодарского края. Также 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 45 сбили над Саратовской области, 19 — над Крымом.

Над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями перехватили еще 27 БПЛА, следует из сводки оборонного ведомства.

Ночью 14 ноября ВСУ атаковали Краснодарский край. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. Под удар попал гражданский корабль в порту Новороссийска, где пострадало три человека. Помимо того, оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.

