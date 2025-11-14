Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 14 ноября 2025Мир

ВМС Ирана захватили нефтяной танкер в Оманском заливе

Bloomberg: ВМС Ирана захватили нефтяной танкер Talara в водах Оманского залива
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jorge Silva / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Ирана захватили нефтяной танкер Talara в водах Оманского залива и направили его в сторону иранских территориальных вод. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Танкер следовал под флагом Маршалловых Островов. В момент захвата он находился примерно в 20 морских милях (37 километрах) к востоку от города Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Судно следовало в Сингапур, однако после произошедшего оно направилось к иранскому побережью. Компания Columbia Shipmanagement, управляющая танкером, сообщила, что потеряла с ним связь и уведомила об этом власти.

Тегеран пока официально не прокомментировал инцидент.

В июне командующий военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алирез Тангсири заявил о намерении Ирана перекрыть Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

    Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

    Захарова уличила Канаду в продолжении курса «внучки гитлеровского приспешника»

    Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

    Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

    Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости