ВМС Ирана захватили нефтяной танкер в Оманском заливе

Bloomberg: ВМС Ирана захватили нефтяной танкер Talara в водах Оманского залива

Военно-морские силы (ВМС) Ирана захватили нефтяной танкер Talara в водах Оманского залива и направили его в сторону иранских территориальных вод. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Танкер следовал под флагом Маршалловых Островов. В момент захвата он находился примерно в 20 морских милях (37 километрах) к востоку от города Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Судно следовало в Сингапур, однако после произошедшего оно направилось к иранскому побережью. Компания Columbia Shipmanagement, управляющая танкером, сообщила, что потеряла с ним связь и уведомила об этом власти.

Тегеран пока официально не прокомментировал инцидент.

В июне командующий военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алирез Тангсири заявил о намерении Ирана перекрыть Ормузский пролив.