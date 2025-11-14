Военкоры показали дорогу под Купянском, усеянную сожженной техникой ВСУ

Дрон российских военных пролетел вдоль дороги, усеянной сожженной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео «дороги смерти» под Купянском опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Воины-гвардейцы 68-й дивизии группировки войск "Запад" продолжают отражать "контрнаступ" ВСУ, пытающихся прорваться к блокированным подразделениям в районе Купянска в Харьковской области», — говорится в публикации.

Ранее военкоры сообщили, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России массово сжигают технику с живой силой ВСУ в районе Купянска при помощи проводных дронов. Отмечается, что военные активно применяют систему проводного управления FPV-дронами «Гроза-Леска».