Военкоры показали «дорогу смерти» ВСУ под Купянском

Военкоры показали дорогу под Купянском, усеянную сожженной техникой ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Дрон российских военных пролетел вдоль дороги, усеянной сожженной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео «дороги смерти» под Купянском опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Воины-гвардейцы 68-й дивизии группировки войск "Запад" продолжают отражать "контрнаступ" ВСУ, пытающихся прорваться к блокированным подразделениям в районе Купянска в Харьковской области», — говорится в публикации.

Ранее военкоры сообщили, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России массово сжигают технику с живой силой ВСУ в районе Купянска при помощи проводных дронов. Отмечается, что военные активно применяют систему проводного управления FPV-дронами «Гроза-Леска».

