Забота о себе
02:00, 14 ноября 2025Забота о себе

Врач составил психологический портрет потенциальной жертвы агрессора

Александра Лисица
Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Определенные черты характера повышают уязвимость человека перед манипуляциями, рассказал врач-психиатр Эдуард Холодов. Психологический портрет потенциальной жертвы агрессора он составил в разговоре с «Вечерней Москвой».

Врач подчеркнул, что речь идет о неосознанных сигналах, которые человек посылает миру. Среди основных черт характера потенциальных жертв он назвал низкую самооценку, нарушенные личные границы и неразвитый эмоциональный интеллект. «Такие люди часто не могут распознать свои истинные эмоции (особенно гнев) и, как следствие, не могут распознать манипуляцию или скрытую агрессию в свой адрес. Они игнорируют красные флаги и внутренний голос, который шепчет: "Беги! Бей!"», — объяснил Холодов.

Еще одной характерной чертой он назвал выученную беспомощность, которая парализует волю и делает человека пассивным участником событий. Также людей, притягивающих агрессора, отличают хроническое чувство вины и гиперответственность, а также особенности языка тела: опущенная голова, сутулые плечи, бегающий или потупленный взгляд, тихий, неуверенный голос, стремление занимать как можно меньше места.

Ранее врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев развеял главные мифы про алкоголь. По его словам, алкоголь высокого качества опасен даже в малых дозах, а слабоалкогольные напитки могут быть вреднее крепких.

