Временные ограничения введены в одном российском аэропорту

Росавиация: В Аэропорту Саратова введены временные ограничения
Екатерина Щербакова
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова (Гагарин).

Ограничение начали действовать 14 ноября с 22:32. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Министерство обороны России в своем Telegram-канале рассказало об уничтожении над акваторией Черного моря беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 14 ноября Украина также совершила массированную атаку на Краснодарский край. В результате атаки было повреждено более 60 квартир в Новороссийске, гражданский корабль. Кроме того, повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения. В Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

