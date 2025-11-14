Наука и техника
Застрявшие на орбите из-за космического мусора космонавты вернутся 14 ноября

Застрявшие из-за космического мусора китайские космонавты вернутся 14 ноября

Фото: China Daily / Reuters

Возвращение экипажа пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» на Землю запланировано на 14 ноября. Об этом говорится в сообщении Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA) в блоге на Weibo.

«Экипаж космонавтов "Шэньчжоу-20" 14 ноября вернется на посадочную площадку Дунфэн на борту космического корабля "Шэньчжоу-21"», — отмечается в публикации.

Экипаж находится в хорошем состоянии, ведется интенсивная подготовка к их возвращению, добавили в CMSA.

О том, что возвращение корабля «Шэньчжоу-20» с китайскими космонавтами пришлось задержать на орбите Земли, стало известно 5 ноября. Китайские космонавты, которые прибыли на станцию «Тяньгун» в рамках миссии «Шэньчжоу-20» в апреле, должны были отправиться на Землю 5 ноября. Однако Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе застряли на станции из-за угрозы столкновения корабля с космическим мусором.

