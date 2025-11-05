Наука и техника
Космонавты застряли на орбите из-за космического мусора

Возвращение китайских космонавтов задержали из-за угрозы космического мусора
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: China Daily via Reuters

Возвращение корабля «Шэньчжоу-20» с китайскими космонавтами пришлось задержать на орбите Земли. Об этом говорится в сообщении Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA) в блоге на Weibo.

Китайские космонавты, которые прибыли на станцию «Тяньгун» в рамках миссии «Шэньчжоу-20» в апреле, должны были отправиться на Землю 5 ноября. Однако Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе застряли на станции из-за угрозы столкновения корабля с космическим мусором.

«Для обеспечения безопасности и здоровья космонавтов, а также полного успеха миссии принято решение о переносе планов по возвращению "Шэньчжоу-20"», — сообщили в CMSA. Представители агентства не обозначили новых сроков по возвращению космонавтов на Землю и завершению миссии.

Журналисты издания ArsTechnica отметили, что Китай редко рассказывает о проблемах в ходе космических миссий. Известно, что команда «Шэньчжоу-20» совершила четыре выхода в открытый космос за пределами станции «Тяньгун» во время своей миссии. Все эти выходы были связаны с усилением внешней защиты станции от столкновений с космическим мусором.

31 октября Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту разместили трех космонавтов и четырех мышей.

    Все новости