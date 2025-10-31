Китай запустил корабль с космонавтами и мышами

Китай запустил корабль «Шэньчжоу-21» с 3 космонавтами и 4 мышами на борту

Китай отправил в космос пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21». Об этом сообщает агентство «Синхуа».

На борту корабля «Шэньчжоу-21» разместили трех космонавтов и четырех мышей. Ракета-носитель направилась к орбитальной станции «Тяньгун».

Корабль стартовал в космос при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». Пуск состоялся с космодрома «Цзюцюань», расположенного на северо-западе Китая. Экспедиция проведет на станции «Тяньгун» полгода. За это время китайские специалисты планируют провести 27 новых научных и прикладных исследований.

Ранее Китай подтвердил планы высадить человека на Луну к 2030 году. Китайская сторона ожидает испытания посадочного модуля Lanyue, пилотируемого корабля Mengzhou и ракеты Long March 10.