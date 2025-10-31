Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:47, 31 октября 2025Наука и техника

Китай запустил корабль с космонавтами и мышами

Китай запустил корабль «Шэньчжоу-21» с 3 космонавтами и 4 мышами на борту
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай отправил в космос пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21». Об этом сообщает агентство «Синхуа».

На борту корабля «Шэньчжоу-21» разместили трех космонавтов и четырех мышей. Ракета-носитель направилась к орбитальной станции «Тяньгун».

Корабль стартовал в космос при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». Пуск состоялся с космодрома «Цзюцюань», расположенного на северо-западе Китая. Экспедиция проведет на станции «Тяньгун» полгода. За это время китайские специалисты планируют провести 27 новых научных и прикладных исследований.

Ранее Китай подтвердил планы высадить человека на Луну к 2030 году. Китайская сторона ожидает испытания посадочного модуля Lanyue, пилотируемого корабля Mengzhou и ракеты Long March 10.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Названы самые популярные смартфоны в мире

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости