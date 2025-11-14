Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 14 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский вывел из состава СНБО участников коррупционного скандала

Гончаренко: Зеленский вывел из состава СНБО участников коррупционного скандала
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) участников коррупционного скандала. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«[Зеленский] вывел из него министра юстиции Германа Галущенко, который был упомянут в "пленках Миндича", и любовницу Галущенко, а заодно и министра энергетики Светлану Гринчук», — написал нардеп.

Гончаренко отметил, что украинский лидер сделал это лишь на пятый день после «обнародования пленок» по делу предпринимателя Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» президента, о коррупции в энергетической сфере. Парламентарий с иронией оценил данные действия Зеленского словом «мощно».

Ранее стало известно о причастности Зеленского к коррупционному скандалу на Украине. Он появлялся на пленках по делу Миндича, диалог состоялся 14 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    Военкор рассказал о формировании нового котла вокруг ВСУ

    Лидера действовавшей с 90-х ОПГ задержали на крыльце российского суда

    В Госдуме объяснили законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Официальный курс евро поднялся выше 95 рублей

    В казну России перешли миллиардные активы действовавшей с 90-х годов ОПГ

    Пассажирам парома в Европе включили жесткое порно в присутствии детей

    Букмекерский рынок перестал расти

    Мужчина обучил собаку-ябеду распознавать высокий уровень сахара у его матери

    «Алмаз-Антей» рассказал о модернизации экспортных систем ПВО по опыту СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости