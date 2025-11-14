Гончаренко: Зеленский вывел из состава СНБО участников коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) участников коррупционного скандала. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«[Зеленский] вывел из него министра юстиции Германа Галущенко, который был упомянут в "пленках Миндича", и любовницу Галущенко, а заодно и министра энергетики Светлану Гринчук», — написал нардеп.

Гончаренко отметил, что украинский лидер сделал это лишь на пятый день после «обнародования пленок» по делу предпринимателя Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» президента, о коррупции в энергетической сфере. Парламентарий с иронией оценил данные действия Зеленского словом «мощно».

Ранее стало известно о причастности Зеленского к коррупционному скандалу на Украине. Он появлялся на пленках по делу Миндича, диалог состоялся 14 июля.