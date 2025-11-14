Жена Джастина Бибера появилась на публике с торчащими из-под платья стрингами

Модель Хейли Бибер появилась на премии журнала GQ в откровенном образе

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

28-летняя манекенщица посетила красную дорожку премии «Человек года», организованной мужским журналом GQ. Так, знаменитость выбрала для вечера прозрачное черное платье, из-под которого торчали стринги с сияющей эмблемой люксового бренда Gucci. При этом на размещенных кадрах видно, что избранница поп-исполнителя не стала надевать под наряд бюстгальтер.

Также можно заметить, что стилисты уложили волосы основательницы бренда косметики Rhode в высокую прическу, выпустив при этом две пряди у лица. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в нюдовых тонах.

В октябре Хейли Бибер раскрыла правду о пластических операциях.