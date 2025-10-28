Жена Джастина Бибера раскрыла правду о пластике

Модель Хейли Бибер заявила, что никогда не прибегала к инъекциям ботокса

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер раскрыла правду о пластике. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в подкасте In Your Dreams.

28-летняя манекенщица заявила, что никогда не прибегала к инъекциям ботокса. При этом она уточнила, что делала уколы в челюсть для лечения височно-нижнечелюстного сустава. «Я дала себе обещание не колоть ботокс, пока мне не исполнится 30. А когда доживу, посмотрю, стоит ли вообще это делать», — пояснила знаменитость.

В то же время Бибер отметила, что, возможно, последует примеру своей 57-летней матери Кеннии Болдуин, которая никогда не прибегала к ботоксу. «Моя мама ничего не делает со своей кожей и выглядит безумно красивой», — подчеркнула она.

Однако супруга известного поп-исполнителя призналась, что ей нравится плазмаферез. «Мне очень нравится, когда берут кровь из руки и прогоняют ее через центрифугу. Мне нравится делать плазмаферез с микронидлингом. Я много об этом говорила. Я сделала инъекцию под глаза и над ртом. Раньше я тоже делала небольшие лазерные процедуры, но это все», — заключила она.

