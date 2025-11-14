Жена прокомментировала побег с СВО бывшего лидера ОПГ

Адвокат Голец: Пропажа Ведерникова на СВО связана с показаниями о вымогательстве

Лидер орудовавшей в 1990-х годах забайкальской организованной преступной группы (ОПГ) «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, известный в криминальном мире как Ведера, не сбегал из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» заявила его супруга и адвокат Евгения Голец.

«С СВО Дмитрий не сбегал, так как находился на лечении в госпитале в Москве. Военно-врачебная комиссия признала его негодным для службы», — отметила она, добавив, что вместо санатория его снова увозят в часть Наро-Фоминска и где он сейчас неизвестно.

Жена связывает исчезновение Ведерникова с поступавшими ему угрозами. Причины случившегося Голец предлагает искать в показаниях, которые ее муж дал по поводу вымогательства денег с раненных бойцов.

В отношении Ведерникова возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части»). По версии следствия, в августе он самовольно оставил пункт временной дислокации войсковой части, расположенной в тыловом районе ЛНР — более чем в 100 километрах от линии боевого соприкосновения. Никаких уважительных причин для ухода у него не было, а мотивом стало уклонение от военной службы.

Ведерникова называли лидером спецназа киллеров ОПГ. В 2015 он был приговорен к 22 годам лишения свободы за бандитизм, расправы и угоны. В 2024 году осужденный записался добровольцем на СВО и был освобожден из колонии.

Подробнее о его преступном пути и участии в боевых действиях на СВО читайте тут.