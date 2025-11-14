Забота о себе
05:00, 14 ноября 2025

Женщина согласилась на отношения с мужчиной в открытом браке и столкнулась с проблемой

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине за 30, которая согласилась на отношения с мужчиной, состоящим в открытом браке, и столкнулась с проблемой. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что до недавнего времени не встречалась с женой своего партнера и ночевала у него, лишь когда его супруги не было в городе. Однако она нарушила это правило, когда согласилась посидеть с собакой пары, пока те были в отпуске. «Увидев следы их жизни, их фотографии и ее вещи, я почувствовала неуверенность из-за того, что не получаю от него этого. Что ей достается лучшая его версия, включающая обязательства и совместную жизнь. С тем, что наши отношения развиваются не в традиционном русле, трудно мириться, и я не знаю, что делать с этим клубком чувств», — призналась она.

В ответ Стоя отметила, что предложение посидеть с собакой странно для открытого брака, в котором супруги предпочитают не встречаться с партнерами друг друга. Она предложила проанализировать отношения с мужчиной. «Относятся ли к вам как к цельной личности, ценят ли вас? Уважают ли ваше время? Разделяет ли партнер ваши эмоции, мысли и планы? Существует ли баланс между тем, чтобы вы выполняли то, о чем можно попросить девушку, и тем, чтобы он оказывал поддержку, которую разумно ожидать от бойфренда?» — посоветовала задать себе вопросы специалистка.

Кроме того, Стоя рекомендовала женщине задуматься и о том, чего она сама хочет от отношений и затем обсудить с партнером условия отношений или разорвать их.

Ранее Стоя дала совет женщине, пожаловавшейся на частые рецидивы половых инфекций после секса со здоровым партнером. Она предложила перепроверить, действительно ли автор письма понимает все предписания врачей верно.

