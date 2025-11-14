Моя страна
Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

В янтаре в Калининграде нашли следы пиршества «потрошителя»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Калининградский областной музей янтаря

Эксперты установили обстоятельства гибели муравья, найденного в янтаре, который в 2025 году поступил в Калининградский областной музей. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«При изучении инклюза выяснилось, что части тела муравья аккуратно упакованы в два "пакета". В первом — голова насекомого, во втором — остальные части тела (брюшко и ноги). По сохранившимся частям удалось установить род муравья — Лазиус», – рассказал старший научный сотрудник Калининградского областного музея янтаря Андроник Манукян.

Выяснилось, что муравья, вероятно, распотрошил паук. Специалисты считают, что паук разделил свою жертву, чтобы съесть по отдельности: сначала более питательную, богатую белками голову, потом — насыщенное углеводами брюшко. Позже место пиршество паука накрыло смолой.

Ранее сообщалось, что уникальный балтийский янтарь возрастом около 40 миллионов лет нашли в России. Находка обнаружена в Приморском карьере под Калининградом. Ее вес составляет более одного килограмма.

