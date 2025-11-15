Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 15 ноября 2025Бывший СССР

Белоруссия обратилась с призывом к соседям в Европе

МИД Белоруссии призвал европейских соседей восстановить прежний режим на границе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Белоруссия призывает страны Европы к восстановлению прежнего режима работы границы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков, передает агентство «БелТА».

«Беларусь последовательно призывает европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества», — сказал он.

В связи с этим дипломат поприветствовал решение властей Польши об открытии двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу, назвав его конструктивным и направленным на чаяния собственных граждан.

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил о предстоящем открытии Польшей пунктов пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» на границе двух стран. Соответствующее постановление было подписано 14 ноября главой МВД Польши Марчином Кервиньским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

    Назван самый вредный кофейный напиток

    На Украине заявили о почти сравнявшемся числе ушедших в самоволку с воюющими бойцами

    В Словакии заявили о важности встречи с Медведевым

    Тренер сборной России по футболу раскрыл отношение к игрокам в Европе

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Разведка США обвинила владельца AliExpress в работе на армию Китая

    Захарова высмеяла теорию молдавского депутата о Пушкине и геях

    Белоруссия обратилась с призывом к соседям в Европе

    Роспотребнадзор прокомментировал вспышку опасного вируса в Эфиопии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости