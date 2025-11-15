Белоруссия обратилась с призывом к соседям в Европе

МИД Белоруссии призвал европейских соседей восстановить прежний режим на границе

Белоруссия призывает страны Европы к восстановлению прежнего режима работы границы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков, передает агентство «БелТА».

«Беларусь последовательно призывает европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества», — сказал он.

В связи с этим дипломат поприветствовал решение властей Польши об открытии двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу, назвав его конструктивным и направленным на чаяния собственных граждан.

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил о предстоящем открытии Польшей пунктов пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» на границе двух стран. Соответствующее постановление было подписано 14 ноября главой МВД Польши Марчином Кервиньским.