Польша откроет границу с Белоруссией

В Белоруссии сообщили об открытии Польшей пунктов пропуска на границе 17 ноября

Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил о предстоящем открытии Польшей пунктов пропуска на границе двух стран. Заявление ведомства опубликовано в Telegram.

«17 ноября с 2:00 (по белорусскому времени) будут открыты польские пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники", о чем официально уведомлена белорусская сторона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление было подписано 14 ноября министром внутренних дел и администрации Польши Марчином Кервиньским.

В конце октября границу с Белоруссией закрыли власти Литвы. Сообщалось, что ограничения будут действовать до полуночи 30 ноября.