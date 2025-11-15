Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:26, 15 ноября 2025Бывший СССР

Польша откроет границу с Белоруссией

В Белоруссии сообщили об открытии Польшей пунктов пропуска на границе 17 ноября
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил о предстоящем открытии Польшей пунктов пропуска на границе двух стран. Заявление ведомства опубликовано в Telegram.

«17 ноября с 2:00 (по белорусскому времени) будут открыты польские пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники", о чем официально уведомлена белорусская сторона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление было подписано 14 ноября министром внутренних дел и администрации Польши Марчином Кервиньским.

В конце октября границу с Белоруссией закрыли власти Литвы. Сообщалось, что ограничения будут действовать до полуночи 30 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП

    На Западе объяснили предстоящую поездку Зеленского российскими ударами

    Водителя перехваченного около российской колонии грузовика с оружием арестовали

    Мигрант обокрал российского студента и проводил его до дома

    На театр Кадышевой подали в суд

    Трамп ответил на обескураживающий вопрос

    Раскрыта правильная техника чистки зубов

    Россиянин и украинка сорвались со скалы во время похода в Турции

    Новая магистраль появится на севере Москвы

    Польша откроет границу с Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости