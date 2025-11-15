Бывший СССР
Бывшему вице-премьеру Украины вручили ходатайство об аресте

УНИАН: НАБУ решило отправить под стражу бывшего вице-премьера Украины Чернышова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили бывшему вице-премьер-министру страны Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщило агентство УНИАН в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что бывший чиновник и фигурант коррупционной схемы в энергетике находился среди посетителей так называемой «прачечной» — «места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем».

Кроме того, была зафиксирована передача подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными.

Ранее НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

