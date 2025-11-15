Для найденной в диване в Челябинске пятилетней девочки устроили тайные похороны

В Челябинске 5-летней девочке, чье тело нашли в диване, устроили тайные похороны

В Челябинске для пятилетней девочки, чье тело нашли в диване в одной из квартир 3 ноября, устроили тайные похороны. Ее похоронили в родном селе биологического отца в Башкирии, на прощании с ребенком присутствовали только некоторые члены семьи, пишет издание «Регнум».

Ее отец, узнав о случившемся, приехал в Челябинск и забрал тело для захоронения. Он отказался от помощи жителей поселка, которые были близко знакомы и с самой девочкой, и с ее матерью. Предположительно, мужчина не хотел привлекать лишнего внимания, так как опасается осуждения от окружающих.

Похороны прошли 13 ноября.

Ребенка нашли в диване со следами множественных колото-резаных ранений, тело пролежало там больше недели. Мать девочки как главную подозреваемую задержали по горячим следам в Республике Башкортостан. В этот момент она была состоянии алкогольного опьянения.

Женщина отрицает обвинение в расправе. Она настаивает, что ребенок захлебнулся в ванной.