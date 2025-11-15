Россия
02:00, 15 ноября 2025

Дмитриев сравнил количество фейков о России и Трампе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что о России создается больше фейковых историй, чем о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. Политик в соцсети X призвал ликвидировать «глобалистскую медиамашину» из-за появления неправдоподобных историй.

«Фейковые левые нарративы будут появляться снова и снова, пока глобалистская медиамашина не будет систематически демонтирована», — считает Дмитриев.

В России знают, что о ней создается больше фейковых историй, чем даже о Трампе. Это «рекорд, который, кажется, невозможно побить», сыронизировал глава РФПИ.

В начале ноября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение и развалить ее. Политик также подчеркнул, что РФ в ответ должна действовать «твердо, последовательно и системно».

Накануне стало известно, что впервые с 2022 года США проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма. В МИД назвали это позитивным шагом.

