США в ООН впервые с 2022 года выступили против поправки о борьбе с нацизмом

Впервые с 2022 года США проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что третий комитет Генассамблеи ООН одобрил предложенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

С начала спецоперации в 2022 году западные страны вносят к документу поправку, утверждающую, что Москва якобы оправдывает проведение СВО «мнимым предлогом искоренения неонацизма». В США впервые не поддержали эту поправку, что назвали в МИД России позитивным шагом.

«Мы отметили изменение в голосовании делегации США. Считаем, что это один из позитивных итогов голосования по поправке», — подчеркнул директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

В декабре 2024 года Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За нее проголосовали 119 стран, против выступили 53 государства, среди которых Украина, США и Германия.