«Герани» атаковали цели в украинском городе

RusVesna: Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали цели в Днепропетровске и области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали цели в Днепропетровске и области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Массированная атака на Днепропетровск: гремят взрыв за взрывом», — говорится в сообщении. Отмечается, что прогремело уже более десяти взрывов.

В ночь на 14 ноября Киев подвергся массированной атаке. Сообщалось о семи сериях взрывов в городе. Как сообщали украинские источники и военкоры, российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

До этого в сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата типа «Герань» по Славянску. На ролике видна вспышка от взрыва и слышен грохот.

